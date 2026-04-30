Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Fidan'ın Düzce Valisi olduğu dönemde Milli Savunma Bakanlığı’nın ilk sivil müsteşarı olarak atandığı; dolayısıyla cumhuriyet tarihinin ilk sivil orgenerali olduğu öğrenildi.

Valiliklere ve Emniyet Genel Müdürlüklerine ilişkin atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi.

ALİ FİDAN'DAN İLK MESAJ

Emniyet Genel Müdürlüğüne Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi. Nevşehir Valisi Ali Fidan, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ederek; "Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış bulunuyorum. Güven ve takdirlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakârlıklarıyla, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatımızın, ülkemizin dört bir yanında gecesini gündüzüne katarak görev yapan kıymetli mensuplarıyla birlikte, milletimizin huzur ve güvenliği için vazifemizi aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim, yâr ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

İLK SİVİL 'ORGENERAL' OLDU

Fidan'la ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Fidan'ın; Düzce Valisi’yken Milli Savunma Bakanlığı’nın ilk sivil müsteşarı olarak atandığı öğrenildi. Milli Savunma Teşkilatı’ndaki sivil kadroların TSK’daki rütbe karşılıkları belirlenirken müsteşar kadrosu için ‘orgeneral’ rütbesi verilince Fidan, cumhuriyet tarihinin ilk sivil orgenerali olmuştu.

‘Vali’ unvanının yanı sıra ‘orgeneral’ rütbesi de taşıyan Fidan, artık Emniyet'in bir numaralı ismi oldu.

Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Ali Fidan'la ilgili ilginç detay! İlk sivil 'orgeneral' olmuş

ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Vali Fidan, Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Ali Fidan'la ilgili ilginç detay! İlk sivil 'orgeneral' olmuş

2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yapmıştır. 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başlamış, 2016-2018 yılları arasında bu görevi yürütmüştür. 9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Nevşehir Valisi olarak atandı.

DİĞER ATAMALAR

Kararla ayrıca Ankara Valiliğine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Valiliğine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Valiliğine İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Nevşehir Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün ataması yapıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ATAMALAR

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir atandı.

Görev Yeri Atanan Kişi Önceki Görevi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Maksut Yüksek Konya İl Emniyet Müdürü Konya İl Emniyet Müdürlüğü Necmettin Koç Yozgat İl Emniyet Müdürü Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Aktaş Manisa İl Emniyet Müdürü Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Adnan Karayel Elazığ İl Emniyet Müdürü Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Aydın Karan Polis Başmüfettişi Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Tuncay Pekin Polis Başmüfettişi Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Mehmet Özdemir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü

