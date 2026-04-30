Türkiye’nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs’ta açıklanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla, Türkiye’nin gelecek on yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlemesi için hazırlanan “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla 2 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek tanıtım programıyla kamuoyuna açıklanacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
AYNI GÜN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, insan odaklı ve aile merkezli anlayışla bütüncül bir yol haritası sunacak olan “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi”nde çalışmalar tamamlandı.
Aile ve nüfus yapısındaki değişimleri çok boyutlu bir şekilde ele alarak uzun vadeli bir politika ufku ortaya koymayı amaçlayan Vizyon Belgesi, aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girecek, tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı bir politika çerçevesi niteliği kazanacak.
AİLENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLECEK
Diğer yandan, “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi” tanıtım programında, “2025 Aile Yılı”na katkı sağlayanlar ile kısa film ve fotoğraf yarışması birincilerine ödülleri takdim edilecek.
Programda ayrıca “Türkiye’nin Ritmi: Hikâyemiz Yarım Kalmayacak” başlıklı kamu spotunun ilk gösterimi yapılacak, nüfus dinamizminin önemine, ailenin yaşamdaki merkezi yerine ve kuşaklar arası bağın değerine dikkat çekecek.