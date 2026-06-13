ABD ile İran arasındaki savaş, piyasaları da alt üst etti. Milyonlar Orta Doğu'dan gelecek 'anlaşma' haberini beklerken, Bank of America'dan dikkat çeken bir rapor geldi.

BARIŞ ORTAMINDA YÜKSELECEKLER! ABD'li banka, savaşın sona ermesinin ardından piyasalarda yaşanabilecekleri raporladı. BofA'nın analizinde barışın gerçekleşmesi durumunda yükselecek yatırım araçları yer aldı.

Bank of America'ya göre barış ortamında hızla değer kazabilecek yatırım araçları şöyle: Tüketici hisseleri

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

Avrupa hisseleri

Bitcoin

Altın

Gelişmekte olan ülke para birimleri

ENDONEZYA VE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ Raporda özellik yükselen enerji fiyatlarından olumsuz etkilenen para birimlerinin öne çıkabileceği belirtildi. Hindistan rupisi ve Endonezya rupiahı örnek verildi.

PETROL FİYATLARI DÜŞERSE... BofA'ya göre barış anlaşmasıyla birlikte petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik risk primi azalabilir, enflasyon baskıları hafifleyebilir ve yatırımcıların risk iştahı artabilir. Bu senaryoda özellikle enerji maliyetlerinden olumsuz etkilenen Avrupa piyasaları ile gelişmekte olan ülke varlıkları öne çıkabilir.



ALTIN, BİTCOİN, HİSSE, GAYRİMENKUL... Banka son dönemde baskı altında kalan altın ve Bitcoin'in de anlaşma sonrası toparlanma potansiyeli taşıdığını belirtirken, tüketici hisseleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları daha düşük enerji maliyetleri ve gerileyen faiz beklentilerinden destek alabileceğini ifade etti.

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