Türkiye Gazetesi
Katar'dan İsviçre'ye 90+4 darbesi!
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı Katar ile uzatmalarda gelen golle 1-1 berabere kaldı.
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Spor 2 dk önce
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre ile Katar, Levi's Stadyumu'nda oynanan B Grubu maçında 1-1 berabere kaldı.
- Maç, son anlarda gelen golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
- İsviçre'nin golünü 17. dakikada penaltıdan Breel-Donald Embolo attı.
- Katar, 90+4. dakikada Bualem Huhi'nin golüyle beraberliği sağladı.
- B Grubu'nun diğer maçında Bosna Hersek ile Kanada da 1-1 berabere kalmıştı.
- İsviçre, ikinci maçında Bosna Hersek ile, Katar ise Kanada ile karşılaşacak.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre ile Katar karşı karşıya geldi.
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Levi's Stadyumu'nda oynanan müsabaka son anlarda gelen golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İsviçre'nin golünü 17. dakikada penaltıdan Breel-Donald Embolo kaydetti. Katar ise 90+4. dakikada Bualem Huhi'nin golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.
B Grubu'nun diğer maçında Bosna Hersek ile Kanada 1-1 berabere kalmıştı.
İsviçre, grubun ikinci maçında Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek ile karşılaşacak. Katar ise ev sahibi ülkelerde Kanada'da ile kozlarını paylaşacak.
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