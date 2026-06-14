2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı Katar ile uzatmalarda gelen golle 1-1 berabere kaldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre ile Katar karşı karşıya geldi.

Levi's Stadyumu'nda oynanan müsabaka son anlarda gelen golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İsviçre'nin golünü 17. dakikada penaltıdan Breel-Donald Embolo kaydetti. Katar ise 90+4. dakikada Bualem Huhi'nin golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.

B Grubu'nun diğer maçında Bosna Hersek ile Kanada 1-1 berabere kalmıştı.

İsviçre, grubun ikinci maçında Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek ile karşılaşacak. Katar ise ev sahibi ülkelerde Kanada'da ile kozlarını paylaşacak.

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