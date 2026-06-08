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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir züccaciye dükkanına 10 gündür dadanan ve tanınmamak için kadın kıyafeti giyip peruk takan şüphelinin akılalmaz hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çaldığı eşyalarla birlikte dükkanın hemen yanındaki boşlukta kılık değiştirdiği tespit edilen sıradışı hırsızın bir an önce yakalanmasını isteyen iş yeri sahibi, "Eskiden hırsızlar daha edepliydi" diyerek duruma tepki gösterirken; emniyet güçleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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