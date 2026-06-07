Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın “Cenazeme katılmasın” şeklindeki vasiyetinin üzerine törene katılmamıştı. Cenazede yer alan ikizler Mina ve Poyraz ise dikkat çekerken, Deniz Uğur törenden kısa süre sonra çocuklarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği teşhisiyle Muğla’da bir hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar (67), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhtar için İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Muhtar’ın kızı Mina, oğlu Poyraz, manevi kızı Ayşe Nazlı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, şarkıcı Seren Serengil, gazeteci Uğur Dündar, ailesi, yakınları, medya dünyasından isimler ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhtar’ın naaşı Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“DENİZ UĞUR CENAZEME GELMESİN” SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE Muhtar’ın vefatının ardından daha önce dile getirdiği “Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin” sözleri yeniden gündeme geldi.. Bu açıklamanın ardından Deniz Uğur’un cenazeye katılmadığı görüldü. 4 Haziran Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen törende Muhtar ve Uğur’un ikizleri Mina ve Poyraz babalarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

TABUT BAŞINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR Cenaze sırasında ikizler Mina ve Poyraz’ın tabut başındaki görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Cenaze sırasında tabutun başında bulunan bir kişinin “Kimseyi kırmazdı” şeklindeki sözleri üzerine kızı Mina’nın verdiği tepki gözlerden kaçmadı. O esnada oğlu Poyraz’ın ise kardeşi Mina’yı koluyla dürterek müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı. Özellikle Mina’nın tavırları ve ikizler arasındaki diyalog sosyal medyada da çok konuşuldu.

DENİZ UĞUR’DAN PAYLAŞIM… Deniz Uğur ise cenazeden günler sonra çocuklarını paylaşarak, “Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun” ifadelerini kullandı.

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