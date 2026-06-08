Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipinler’in güneyindeki Mindanao adası açıklarında, yerel saatle sabah 07.37’de 7,8 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk anlarda farklı kurumlarca 7,0 ile 8,2 arasında değişken büyüklüklerle rapor edilen sarsıntının moment büyüklüğünü moment bazında 7,8 olarak teyit etti.

Ülkede 1990 yılından bu yana kaydedilen en güçlü sarsıntı olan bu ana depremin ardından, en büyüğü 6,5 olan 6'dan fazla şiddetli artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Filipinler 7.8'lik depremle sallandı! Birçok ülke için tsunami uyarısı yapıldı

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin vurmasıyla birlikte Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Filipinler kıyılarında yüksekliği 3 metreyi bulabilecek dev dalgaların oluşabileceği uyarısında bulunarak mor renkli acil durum kodu yayınladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Teresito Bacolcol, sahil kesimlerinde yaşayan halka seslenerek, "Kıyı bölgelerindeki sakinlerin derhal yüksek yerlere ya da iç kesimlere tahliye olmasını tavsiye ediyoruz" uyarısını yaptı. Deniz seviyesindeki tehlikeli hareketlilik nedeniyle dalga risk haritasına Tayvan, Japonya'nın Pasifik kıyıları, Guam, Yap, Palau ve Papua Yeni Gine de dahil edildi.

ENDONEZYA'DAN KUZEY BÖLGELERİ İÇİN ACİL TAHLİYE EMRİ

Filipinler'in güney komşusu olan ve sarsıntıyı Kuzey Sulawesi ile Kuzey Maluku eyaletlerinde çok şiddetli hisseden Endonezya da alarma geçti. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), kıyılarda 1 metreye kadar tsunami dalgalarının görülebileceğini kaydedildi.

Filipinler 7.8'lik depremle sallandı! Birçok ülke için tsunami uyarısı yapıldı

BİNALAR VE OKULLAR YIKILDI: ÖLÜ VE YARALI VAR

Depremin sabahın erken saatlerinde, henüz mesai ve okul saatleri başlamadan meydana gelmesi muhtemel bir can kaybı faciasını önledi. Ancak General Santos gibi 700 binden fazla nüfusa sahip büyük ticari merkezlerde ve çevre ilçelerde ciddi hasarlar rapor edildi.

Yerel polis kaynaklarından gelen ilk bilgilere göre, General Santos şehrinde içinde bir Jollibee restoranı ile yerel Love Radio stüdyosunun bulunduğu iş merkezi dahil birden fazla bina tamamen ya da kısmen çöktü. Matanao bölgesinde bir lise binasının yıkıldığı, sarsıntının yaşandığı sırada bayrak töreninde olan Alabel kasabasındaki polis merkezinde de derin çatlaklar oluştuğu aktarıldı. Bölgedeki birçok kasaba ve şehirde elektrik şebekelerinin çökmesi nedeniyle geniş çaplı enerji kesintileri yaşanırken, sarsıntı esnasında korkudan bayılan çok sayıda sivil hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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