Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde oy sayımı sürerken, resmi olmayan ilk sonuçlar Başbakan Paşinyan'ın partisinin açık ara önde olduğunu gösterdi. İlk verilere göre Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 57'sinden fazlasını alarak yarışta ilk sırada yer aldı.

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından oy sayım işlemleri devam ederken, ilk sonuçlar ülke siyasetinde mevcut iktidarın üstünlüğünü ortaya koydu.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi olmayan verilere göre, sayımı tamamlanan ilk sandıklarda Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 57,14 oy oranıyla seçim yarışında ilk sırada bulunuyor.

Açıklanan sonuçlara göre, yüzde 21,43 oy alan Güçlü Ermenistan İttifakı ikinci sırada yer alırken, Ermenistan İttifakı ise yüzde 8,21 oy oranıyla üçüncü sırada bulunuyor.

Seçim sonuçlarında Müreffeh Ermenistan Partisi'nin yüzde 5,10, Birliğin Kanatları Partisi'nin ise yüzde 2,52 oy aldığı görüldü. Diğer siyasi parti ve ittifakların oy oranlarının ise yüzde 2'nin altında kaldığı belirtildi.

Merkezi Seçim Komisyonu, açıklanan verilerin geçici olduğunu vurgulayarak ülke genelindeki oy sayım işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Kesin sonuçların tüm sandıklardan gelecek verilerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İlk sonuçlar, Paşinyan liderliğindeki iktidarın seçmen desteğini koruduğuna işaret ederken, gözler kesin sonuçların açıklanacağı süreçte olacak.

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