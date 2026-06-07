Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ile paraflanan barış anlaşmasının en kısa sürede imzalanarak onaylanmasını hedeflediklerini açıkladı. Açıklamanın, Ermenistan'da devam eden seçim sürecinde gelmesi dikkat çekti.

Ermenistan, Azerbaycan ile yürütülen normalleşme ve barış sürecinde yeni bir mesaj verdi. Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, iki ülke arasında paraflanan barış anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede imzalanarak onaylanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'e konuşan Grigoryan, hükümetin Azerbaycan ile barış gündemini aktif şekilde ilerletmeye devam edeceğini belirtti.

Grigoryan, daha önce paraflanan barış anlaşması ile Washington'da gerçekleştirilen zirvenin, bölgesel ulaşım ve bağlantı hatlarının açılması açısından yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ulaşım koridorlarının açılmasının iki ülke açısından önemli olduğunu vurgulayan Grigoryan, özellikle güney güzergahı konusunda ilerleme sağlanmasını umut ettiklerini dile getirdi.

SEÇİM SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

Açıklama, Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimleri sırasında geldi. Oy verme işleminin tamamlandığı ülkede oy sayımı devam ediyor.

Kamuoyu yoklamaları, Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi'nin seçimi önde tamamlayabileceğine işaret ediyor. Ancak Paşinyan'ın tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşıp ulaşamayacağı ve Azerbaycan ile kalıcı barış için gerekli görülen anayasa değişikliklerini yapabilecek meclis desteğini elde edip edemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Seçim sonuçlarının, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin geleceği açısından da belirleyici olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası