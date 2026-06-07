Ermenistan'da 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimler siber operasyonlar ve sahte bomba ihbarlarının gölgesinde başladı.

Ermenistan’da pazar günü gerçekleştirilen ve ülkenin jeopolitik gidişatı açısından bir referandum niteliği taşıyan kritik parlamento seçimleri, sandık başında yaşanan organize siber operasyonlar ve sahte bomba ihbarlarının gölgesinde başladı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı ve polis basın servisinden yapılan acil açıklamaya göre, Ermenistan vatandaşlarına, bazı seçim bölgelerinde ve bürolarında bomba yerleştirildiğine dair asılsız bilgiler içeren organize aramalar ve mesajlar gönderiliyor.

Ermenistan Emniyeti, söz konusu tehdit mesajlarının ve sahte aramaların yabancı telefon numaraları ile e-posta adresleri üzerinden servis edildiğini duyurdu.

Güvenlik güçleri tarafından sahada yürütülen hızlı ve titiz çalışmalar neticesinde, tüm bu ihbarların tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı net bir şekilde tespit edildi. Yetkililer, halkı panik havası yaratmayı amaçlayan bu dezenformasyon dalgasına karşı sakin olmaya çağırdı.

Ermenistan'da sandık başında bomba ihbarı: Arkasında Kremlin mi var?

ABD'DEN ERMENİSTAN'A DESTEK

Ermenistan'daki oylama öncesinde Washington hattından Erivan'a çok güçlü bir destek mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan'ı zayıflatmaya yönelik yabancı müdahale ve dezenformasyon kampanyalarına ilişkin iddiaların ardından Ermenistan'ın egemenliğine ve demokratik kurumlarına olan bağlılığını kararlılıkla yeniden teyit etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın siyasi süreçlerine yabancı müdahale olduğuna dair medya haberlerinden haberdarız. Ermenistan halkı, kendi liderliğini belirleme ve kendi geleceğini çizme hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'da sandık başında bomba ihbarı: Arkasında Kremlin mi var?

RUSYA'NIN "UKRAYNA SENARYOSU" TEHDİDİ

Sokak protestolarıyla 2018'de iktidara gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova ekseninden uzaklaştırarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki (KGAÖ) katılımını dondurması ve Batı ile ilişkileri derinleştirmesi Kremlin'i rahatsız etmiş durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Erivan'ın bu yönelimine atıfta bulunarak Ermenistan'ın bir "Ukrayna senaryosu" ile karşı karşıya kalabileceğine dair üstü kapalı bir tehditte bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı konuşmada Rusya'nın faaliyetlerine değinerek şöyle konuştu:

"Ruslar, bizim oradaki varlığımızdan ve Ermenistan ile artan ilişkilerimizden hiç memnun değiller. Açık kaynaklı veriler ve elimizdeki kanıtlar, mevcut başbakanın bu seçimleri kaybetmesini çok istediklerini gösteriyor. Bizim amacımız Ermenistan'ın egemenliğini ihlal etmek değil, aksine onların bağımsız bir dış politika izleme yeteneğini desteklemektir."

KREMLİN YANLISI GİZLİ OPERASYONLAR

Batılı istihbarat raporları ve Reuters tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmaya göre Moskova’nın Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi’nin sandıktan zaferle çıkarak Batı'ya yönelimi pekiştirmesini engellemek adına çok boyutlu bir baskı kampanyası yürütüyor.

Kremlin bağlantılı aktörlerin dezenformasyon ağları kurduğu, sahte medya girişimleriyle algı operasyonları yürüttüğü ve Rusya’da yaşayan çok sayıda Ermeni vatandaşını Paşinyan’ın rakiplerine oy verdirtmek üzere Ermenistan’a nakletme planları yaptığı iddia edildi.

Moskova'nın bu süreçte tercih ettiği adayın, şu anda Ermenistan’da hükümeti devirmeye teşebbüs iddiasıyla yargılanan Ermeni-Rus milyarder iş adamı Samvel Karapetyan olduğu açıklandı.

Siyasi hamlelerin yanı sıra Erivan'a yönelik ekonomik kartı da açan Rusya, son aylarda Ermenistan’ın indirimli doğal gaz erişimini kesebileceği uyarısında bulunurken ülkenin can damarı olan meyve, sebze, çiçek ve brendi gibi Ermeni ürünlerinin ithalatına da peş peşe kısıtlamalar getirdi.

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