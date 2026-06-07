Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Hesabın kapatılmasının ardından Polat, takipçileriyle paylaşımlarını sürdüreceğini yeni hesabından duyurdu ve açıklama yaptı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakın koruması ve akrabası Can Polat’ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini korurken, Dilan Polat’ın Instagram hesabına Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli uygulandı. Kararda, hesabın aile yapısına aykırı içeriklerin yayılmasına zemin oluşturduğu gerekçesine yer verildi.

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Polat’ın hesabı, Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda erişime kapatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu sonrası alınan kararın ardından META tarafından teknik işlemlerin tamamlanmasıyla hesabın erişime engellendiği görüldü.

ERİŞİM ENGELİ SONRASI YENİ HESAP KARARI

Hesabın kapatılmasının ardından Polat ailesinden yeni bir açıklama geldi. Dilan Polat yeni hesabını duyurarak “Gerekli yerlere başvuruda bulunduk, hesabım açılana kadar yedek hesabım budur” ifadelerini kullandı.

Engin Polat’ın annesi Şükran Polat ise yaptığı paylaşımda yedek hesap üzerinden iletişimin sürdürüleceğini belirterek, Dilan Polat adına açılan sahte hesaplara karşı uyarıda bulundu. Şükran Polat “Dilan adına açılan hesaplar sahte hesaplar. Dilan’ın şu an açtığı herhangi bir hesap yok” dedi.

Erişim engeli sonrası Dilan Polat’tan ilk hamle! Açıklamayla duyurdu

“SADECE ÇOK MUTLU OLMAK İSTEDİM”

Öte yandan sosyal medyada bir magazin sayfasına göre Dilan Polat, hesap erişim engeline ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Polat, “Kaderim kötü yazılmış çocukluğumdan. Tek bir beklentim kalmadı. Sorun yok benim için hesap vs. umurumda değil. Sadece çok mutlu olmak istemiştim olmadı. Herkes çok mutlu olsun ben olamadım” ifadelerini kullandı.

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