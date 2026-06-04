İzmir’in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde meydana gelen ve ailenin koruması Can Polat’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıkarken, saldırının ardından yakalanan 23 yaşındaki şüphelinin bağlantıları da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, saldırının arkasında Daltonlar çetesinin bulunduğu iddia edilirken, asıl hedefin Engin Polat olduğu öne sürüldü.

Olay, saat 13.45 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için bölgede bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin önünde silahlı saldırı gerçekleşti.

CAN POLAT SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Engin Polat'ın kuzeni olduğu öğrenilen ve çiftin korumalığını yapan Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Polat, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Can Polat hayatını kaybetti.

Can Polat cinayetinin arkasındaki çete bağlantısı! Saldırganın asıl hedefi başkaymış

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırının ardından geniş çaplı çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

CİNAYET ANI KAMERADA

Olayın gerçekleştiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, siyah renkli bir aracın hemen yanında hazırlık yapan Can Polat'ın, açılan ateş sonucu aracın açık kapısının hemen yanına, yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı. Vurulma anının hemen ardından çevrede büyük bir panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı. Gözaltına alınan silahlı saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Can Polat cinayetinin arkasındaki çete bağlantısı! Saldırganın asıl hedefi başkaymış

PUSUYA YATIP BEKLEMİŞ

Tatillerini tamamlayarak otelden ayrılmaya hazırlanan Polat ailesinin eşyalarını araca taşımak için dışarı çıkan Can Polat, silahlı saldırının hedefi oldu. İddialara göre saldırganın, ailenin hareketlerini takip etmek amacıyla sabah saatlerinden itibaren bölgede beklediği öne sürüldü.

Olayın tanıklarından olan otel işletmecisi Serhat Yılmazel ise yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kamera kayıtlarından da izlediğimiz üzere şahıs geliyor ve ateş etmeye çalışıyor ancak silah sanırım ilk başta tutukluk yapıyor. Can Polat Bey ona bakarken şahıs tekrardan gelip 2-3 el ateş ediyor. Doğrudan Can Bey'i hedef aldı."

DİKKAT ÇEKEN ‘DALTONLAR’ İDDİASI

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte olayın arka planına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Gazeteci Seyhan Avşar tarafından paylaşılan bilgilere göre, gözaltındaki şüphelinin ifadesinde saldırıya yönelik talimatı kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünden aldığını öne sürdüğü iddia edildi.

Can Polat cinayetinin arkasındaki çete bağlantısı! Saldırganın asıl hedefi başkaymış

ASIL HEDEF ENGİN POLAT’MIŞ

İddiaya göre şüpheli, asıl hedefin Engin Polat olduğunu, ancak Polat’ın bulunduğu ortamların yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle kendisine ulaşamadığını belirtti. Bu nedenle, talimat doğrultusunda ailenin bir yakınına yönlendirildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, çetenin ailenin konumunu Dilan Polat tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları üzerinden tespit ettiği iddia edildi. Öte yandan, Engin Polat’ın ilk ifadesinde uzun süredir söz konusu suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini doğruladığı da ileri sürüldü.

Can Polat cinayetinin arkasındaki çete bağlantısı! Saldırganın asıl hedefi başkaymış

DİLAN POLAT’IN YARDIM ÇIĞLIĞI: CAN POLAT’I VURDULAR

Öte yandan Dilan Polat, olayın hemen ardından yaşananları gözyaşları içinde anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp kısa sürede silmişti. Paylaşımında, “Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” ifadelerini kullanan Polat, videoyu kısa bir süre sonra kaldırdı.

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