Türkiye Gazetesi
Transferin gözdesi baba oldu: Milli futbolcunun oğluna verdiği isim dikkat çekti
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de forma giyen Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz mart ayında Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girmişti. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan 24 yaşındaki milli futbolcu, baba olma mutluluğu yaşadı.
Özetle DinleTransferin gözdesi baba oldu: Milli futbolcunun oğ...
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Futbolcu Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes çiftinin oğulları Fernando Savaş dünyaya geldi.
- Bertuğ Yıldırım-Oriana Correia Gomes çiftinin oğulları 13 Temmuz'da doğdu.
- İkili, oğullarına Fernando Savaş adını verdi.
- Oriana Correia Gomes'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlunu kucağına aldığı anlara dair fotoğraflar paylaştı ve "Asla uyanmak istemediğim bir rüyadayım" ifadelerini kullandı.
- Bertuğ Yıldırım, eşinin paylaşımına "Hayatım boyunca attığım hiçbir imza, sana ve oğlumuza attığım imza kadar değerli olmayacak. İkiniz de benim en büyük gururumsunuz. Sizi sonsuza kadar seveceğim" yorumunda bulundu.
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Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Bertuğ Yıldırım, Portekiz asıllı manken Oriana Correia Gomes ile Mart 2026'da evlenmişti. Çiftin çocukları 13 Temmuz'da dünyaya geldi.
"ASLA UYANMAK İSTEMEDİĞİM BİR RÜYA"
Yıldırım ve Gomes, oğullarına "Fernando Savaş" adını verdi. Sosyal medya hesabında oğlunu kucağına aldığı anlarına dair fotoğraflar paylaşan Oriana Correia, "Asla uyanmak istemediğim bir rüyadayım" ifadelerini kullandı.
"İKİNİZ DE BENİM EN BÜYÜK GURURUMSUNUZ"
Bertuğ Yıldırım, eşinin paylaşımına, "Hayatım boyunca attığım hiçbir imza, sana ve oğlumuza attığım imza kadar değerli olmayacak. İkiniz de benim en büyük gururumsunuz. Sizi sonsuza kadar seveceğim" yorumunda bulundu.
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