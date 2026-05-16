Sarı-kırmızılıkarda sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi'nin durumu henüz netlik kazanmazken; forvet takviyesi için ilk isim belirlendi. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon adından söz ettiren genç golcü için takas + para teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupa seremonisi sonrası 2026-2027 sezonu için transfer planlamasına odaklandı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Bertuğ Yıldırım için resmi girişimde bulundu.

Bertuğ Yıldırım'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

KAZIMCAN'IN BONSERVİSİ + PARA FORMÜLÜ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Bertuğ Yıldırım transferi için görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, ilk teklifi İstanbul ekibinde kiralık olarak forma giyen Kazımcan Karataş + para şeklinde yapacak.

Başakşehir'in 2,2 milyon euroya bonservisini aldığı Bertuğ'un sonraki satışının yüzde 15'i Rennes'e gidecek.

"BERTUĞ'A 'EVLAT' DİYORUM"

Galatasaray'ın takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, HT Spor'a yaptığı açıklamada, golcü oyuncu hakkında konuşmuştu, 31 yaşındaki stoper, "Bertuğ Yıldırım'ın transferine nasıl bakarsın?" sorusuna, "Ben Bertuğ'a, hani espri karışık olarak, 'evlat' diyorum zaten. Çok isterim. İnşallah burada da birlikte formayı giyeriz onunla" cevabını vermişti.

19 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Bertuğ Yıldırım, bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 808 dakikada 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

