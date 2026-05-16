İhlas Haber Ajansı
Bir aile darmadağın! Tartıştığı anne babasını gözünü kırpmadan öldürdü
Konya'da bir kişi tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı evlat kısa sürede eve yakın bir noktada gözaltına alındı.
Konya Meram'da bir kişi tartışma sonrası anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı, çift hayatını kaybetti.
- Olay, Konya merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.
- Olayın şüphelisi, çiftin çocukları olduğu öğrenilen C.D. gözaltına alındı.
- Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in vefat ettiği belirlendi.
Bugün öğle saatlerinde Konya merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada, bir kişi tartışma sonrası çıkan kavgada anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı.
ANNESİ DE BABASI DA ÖLMÜŞ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler 3 katlı binanın birinci katındaki daireye girdi. Ekipler anne ve babayı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL ZANLISI EVLET GÖZALTINDA
Olayın şüphelisi olan çiftin çocukları olduğu öğrenilen C.D.'nin adrese yakın sokak üzerinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
