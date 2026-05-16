Konya'da bir kişi tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı evlat kısa sürede eve yakın bir noktada gözaltına alındı.

Bugün öğle saatlerinde Konya merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada, bir kişi tartışma sonrası çıkan kavgada anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı.

ANNESİ DE BABASI DA ÖLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler 3 katlı binanın birinci katındaki daireye girdi. Ekipler anne ve babayı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir aile darmadağın! Tartıştığı anne babasını gözünü kırpmadan öldürdü

KATİL ZANLISI EVLET GÖZALTINDA

Olayın şüphelisi olan çiftin çocukları olduğu öğrenilen C.D.'nin adrese yakın sokak üzerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

