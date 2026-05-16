Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav takvimi yayımlanan duyuruyla belli oldu. İlan edilen kılavuza göre, AÖL 3.dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme takviminin yanı sıra sınav tarihleri de belli oldu. Yüz yüze ve e-Sınavlar farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 01 Temmuz - 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

AÖL 3.dönem sınavları için takvim belli oldu! AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile gireceklerdir.

Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.

Sınava gireceğiniz "Sınav Bölgesi" bilgilerinizin güncel olup olmadığını kontrol ediniz.

AÖL SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem yazılı sınav uygulamasına;

Açık Öğretim Okullarında kayıtlı KKTC hariç yurt dışında bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ve tutuklu/ hükümlü öğrenciler,

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 10 ve daha fazla dersi bulunan öğrencilerinden sınav uygulama takviminde belirtilen tarihlerde e-Sınav randevusu almayan öğrenciler başvurabilecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası