Anadolu Ajansı
Antalya'da sır olay! Çoban gördü... Boş arazide kafatası ve kemikler bulundu
Antalya'da hayvanlarını otlatan çoban, arazide insana ait kafatası ve 2 kemik buldu. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kafatası ve kemikler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Özetle DinleAntalya'da sır olay! Çoban gördü... Boş arazide ka...
Kaydet
3. Sayfa 2 dk önce
Manavgat'ta bir çoban tarafından bulunan kafatası ve kemikler inceleme için Adli Tıp'a gönderildi.
- Olay, Manavgat'ın Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarında meydana geldi.
- Bir çoban yerde kafatası ve iki kemik buldu.
- İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
- Kafatası ve kemikler Cumhuriyet savcısı nezaretinde incelendi ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- Bölgede arama yapan kadavra arama köpeği başka bir buluntuya rastlamadı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarında küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, yerde insana ait kafatası ve 2 kemik buldu.
KEMİKLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet savcısı nezaretinde incelenen kafatası ve kemikler, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Antalya'dan getirilen kadavra arama köpeği ise bölgede başka bir buluntuya rastlamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR