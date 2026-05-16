Atina yönetiminin Fransa-Baykar korkusu ifşa oldu.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türk savunma sanayi devi Baykar ile Fransız Safran şirketi arasında imzalanan anlaşmayı manşete taşıdı.

"Baykar ile Fransız savunma sanayii şirketi Safran arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının Atina’da yoğun tartışmalara yol açtığı" belirtilen analizde, söz konusu anlaşmanın Baykar’ın Avrupa savunma pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdiği ve şirket için Avrupa’nın kapılarını geniş ölçüde araladığı ifade edildi.

Atina'nın milyonluk İHA projesi çöp oldu! Yunan basını Fransa- Baykar anlaşmasından korktu

"BAYRAKTAR TB2 FRANSIZ SİSTEMLERİYLE DONATILACAK"

Yunan medyasında geniş yer bulan teknik detaylara göre, yapılan anlaşma kapsamında Safran'ın gelişmiş elektro-optik sistemi Euroflir, Bayraktar TB2 platformuna entegre edilecek.

Yazar, "Baykar, Euroflir hedefleme sistemi gibi elektro-optik sistemlere ve İHA’ları için Avrupa menşeli motorlara erişim sağlayacak" tespitini aktardı. İki şirketin, geliştirilecek yeni nesil entegre çözümleri uluslararası pazarda ortak şekilde sunma konusunda da mutabakata vardığı bilgisi paylaşıldı.

Atina'yı en çok tedirgin eden noktanın ise, bu yüksek teknolojiye kavuşacak olan Türk İHA'larının Ege'deki operasyonel gücü olduğu aktarıldı.

Kathimerini, "Bu İHA’lar ise neredeyse günlük olarak Atina uçuş bilgi bölgesini (FIR) ve zaman zaman Yunanistan’ın ulusal hava sahasını ihlal ediyor" şeklinde yalana başvurdu.

YUNANİSTAN'IN MİLYON EUROLUK İHA PLANI SALLANTIDA

"Fransa ile Türkiye arasındaki yakınlaşma Atina’da rahatsızlık yaratırken, Yunanistan’ın milyonlarca euroluk Patroller İHA programı da krize sürüklendi" ifadelerini kullanan Yunan basını, Haziran 2023’te Safran ile imzalanan 55 milyon euroluk anlaşmanın geleceğinin belirsizliğini koruduğunu yazdı.

Tedarik sürecinde ciddi gecikmeler yaşanırken, Yunan ordusunun birlikte çalışabilirlik kabiliyeti için şart koştuğu Link-16 terminalinin kurulumunda da teknik sorunlar aşılamadı.

"YAVAŞ, BÜYÜK VE TESPİT EDİLMESİ KOLAY"

Yunanistan'da Patroller İHA'larına yönelik şüpheler, Fransa ordusunun aldığı son kararla daha da derinleşti. Fransa'nın kendi ordusu için verdiği Patroller siparişlerini 6 yıllık gecikmenin ardından Nisan ayında iptal etmesi Atina'yı etkiledi.

Fransız askeri yetkililerinin raporlarına dayandırılan bilgilere göre, söz konusu hava aracının modern operasyonel sahada yeri olmayan yavaş, büyük ve tespit edilmesi kolay bir İHA olduğu değerlendirildi.

Yunan askeri uzmanlar, Patroller İHA'larının ordu envanterine entegre edilene kadar teknik ve operasyonel açıdan hiçbir hükmünün kalmayacağından endişe ediyor.

