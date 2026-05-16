Küçükçekmece’de 5 katlı bina çöktü! 1 bina tahliye edildi
İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında iş makinesi ile yıkımı yapılan 5 katlı bina bir anda çöktü. Çökme sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, yıkımın olduğu binanın bitişiğinde bulunan bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.
Saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Boşaltılan binayı yıkmak üzere iş makinesi cadde üzerine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım çalışmaları sürerken 5 katlı bina bir anda çöktü.
1 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Binadan kopan parçalar bitişikte bulunan börek salonunun üzerine düşerken, bölgeye itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tedbir açısından arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yıkımın olduğu binanın bitişiğinde bulunan bina ise tedbir amaçlı belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.
'ÖNLEM ALINMADI' İDDİASI
Yıkım esnasında hiçbir önlem alınmadığını öne süren ve yıkım esnasında iş yeri zarar gören Murat Coşkun, "Faal olan bir dükkan şu anda çalışamaz halde. İçerde çalışanlar vardı. Bir can kaybının olmaması en büyük temennimiz oldu. Kontrolsüz yıkılan bir binanın mağduruyuz. Az kalsın hepimiz içerde ölüyorduk. Bina sallandı, kendimizi son anda dışarıya attık. Yıkım esnasında hiçbir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.