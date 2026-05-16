Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcu Samet Akaydin, yeni sezon öncesi Karadeniz kulübü ile anlaşma sağlayamadı. Milli futbolcuya birçok ülkeden talibi olduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Samet Akaydin'in temsilcisi FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, 32 yaşındaki milli futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Deneyimli oyuncu adına Karadeniz kulübüyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını belirten Yurtgüven, Avrupa dışında birçok kulübün de Akaydin'e ilgisi olduğunu söyledi.

"SERBEST STATÜYE GEÇECEK"

Menajer Ender Yurtgüven, "Önceliğimiz Çaykur Rizespor olmuştu. Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler neticesinde taraflar arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamış ve görüşmeler sona ermiştir. Sezon sonunda serbest statüye geçecek olan milli futbolcumuz için, yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilmeye başlanacaktır. Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin’e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır. Çaykur Rizespor camiasına ve taraftarlarına, Samet Akaydin’e 1.5 yıldır gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

