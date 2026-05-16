Türkiye Gazetesi
Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti
Ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Çiftin boşanması sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.
Özetle DinleÜnlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz s...
Kaydet
Magazin az önce
Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, 8 yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırdı.
- Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evlenmişti.
- Çiftin 8 yıllık evlilikleri bitti.
- Boşanma, Bursa Gemlik Adliyesi'nde gerçekleşti.
- Oğulları Marsel'in velayeti anne Cansu Tosun'a verildi.
- Çift veya temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.
0:00 0:00
1x
2018 yılında 'Çukur'un Vartolu'su olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun'la evlenerek dünyaevine girmişti.
Antalya Adrasan Olimpos’ta düzenlenen festival konseptindeki düğün töreni ile evlenen çiftten kötü haber geldi.
SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR
Takvim'in haberine göre ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Çiftin, pazartesi günü Bursa Gemlik Adliyesi'nde boşandığı öğrenildi. Çiftin 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel'in velayetinin ise anne Cansu Tosun'a verildiği ortaya çıktı.
Köstendil ve Tosun'dan ayrı ya da ortak bir açıklama ise henüz gelmedi. Sosyal medya kullanıcıları ise çiftin boşanmasına şaşırdıkları yorumunda bulundu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR