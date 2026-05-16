Ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Çiftin boşanması sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

2018 yılında 'Çukur'un Vartolu'su olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun'la evlenerek dünyaevine girmişti.

Antalya Adrasan Olimpos’ta düzenlenen festival konseptindeki düğün töreni ile evlenen çiftten kötü haber geldi.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Takvim'in haberine göre ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Çiftin, pazartesi günü Bursa Gemlik Adliyesi'nde boşandığı öğrenildi. Çiftin 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel'in velayetinin ise anne Cansu Tosun'a verildiği ortaya çıktı.

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti

Köstendil ve Tosun'dan ayrı ya da ortak bir açıklama ise henüz gelmedi. Sosyal medya kullanıcıları ise çiftin boşanmasına şaşırdıkları yorumunda bulundu.

