ABD’nin Atlanta kentindeki Buckhead mahallesinde, Waymo markasına ait sürücüsüz araçların rota hatası nedeniyle sokaklarda trafik yoğunluğu oluşturduğu öne sürüldü. Mahalle sakinleri, özellikle çıkmaz sokaklarda yaşanan sıkışıklığın güvenlik riski yaşattığını ifade etti.

Georgia eyaletinin kuzeybatısında yer alan Buckhead mahallesi, son haftalarda Waymo’nun sürücüsüz araçları nedeniyle sıra dışı bir trafik sorunuyla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre rota belirleme sistemindeki bir hata nedeniyle sürücüsüz araçlar sürekli aynı sokaklarda dolaşarak mahallede yoğunluk oluşturdu.

MAHALLEDEKİ TRAFİK KİLİTLENDİ

WSB-TV’ye konuşan mahalle sakinleri, özellikle Battleview Drive çevresindeki çıkmaz sokaklarda çok sayıda Waymo aracının mahallede dolaşarak zaman zaman trafiği kilitlediğini söyledi. Görüntülerde, araçların aynı bölgede tekrar tekrar dolaştığı ve bir komşunun araçların sokağa girişini engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.

ABDde 50 otonom araç aynı mahallede saatlerce dönüp durdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar isyan etti

50 ARAÇ AYNI YERDE DÖNÜP DURDU

Mahalle sakinlerinden biri, “Bölgemizdeki neredeyse her çıkmaz sokakta aynı durum yaşanıyor. Bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bir başka komşu ise sabah saatlerinde onlarca aracın sokaktan geçtiğini belirterek, “Dün sabah 6 ile 7 arasında yaklaşık 50 araç geçti” ifadelerini kullandı.

Bölge sakinleri yaşananların yalnızca rahatsızlık vermediğini, aynı zamanda güvenlik riski oluşturduğunu da savundu. Mahallede çocukların sabah okula gittiğini ve evcil hayvanların bulunduğunu hatırlatan bir vatandaş, yoğun araç trafiğinin endişe oluşturduğunu söyledi.

ŞİRKET HAREKETE GEÇTİ

Waymo ise Fox News’e yaptığı açıklamada, araçların bölgede yoğun şekilde kullanılmasının farkında olduklarını belirtti. Şirket, topluluk geri bildirimlerini dikkate aldıklarını ve rota sorununu çözmek için filo ortaklarıyla çalıştıklarını açıkladı. Açıklamada ayrıca, şirketin ABD genelinde haftalık 500 binden fazla yolculuk gerçekleştirdiği ve hizmetin trafik güvenliğini artırdığı savunuldu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 4 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Öte yandan Waymo son dönemde farklı güvenlik sorunlarıyla da gündeme geldi. Şirket bu hafta, araçların “durgun suya” yaklaşırken durmayabileceği gerekçesiyle yaklaşık 4 bin aracı geri çağırdı. Dallas’ta bir Waymo aracının kırmızı ışıkta geçtiğini gösteren görüntüler de kamuoyuna yansıdı. Geçen yıl ise ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Austin’de okul servislerinin yanından yasa dışı şekilde geçtiği iddiaları nedeniyle şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Atlanta’daki mahalle sakinleri, Waymo’nun sürücüsüz araçlarının neden olduğu trafik sorununun bir an önce çözülmesini isterken, şirket ise rota problemini gidermek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

