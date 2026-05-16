Teknoloji girişimcisi Dan Thomson, geçtiğimiz yıl Filipinler’deki tropikal bir adayı satın alarak yapay zekâ tarafından yönetilen bir ülke kurduğunu açıkladı. Bir yıl içinde binlerce kişinin vatandaşlık başvurusu yaptığı proje, teknoloji dünyasında yeni bir yönetim tartışmasının fitilini ateşledi.

Teknoloji girişimcisi Dan Thomson, 2025 yılında Filipinler’in Palawan eyaletinde satın aldığı bir adayı “Sensay Adası” adıyla yapay zekâ tarafından yönetilen bir ülke olarak ilan etti.

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI

Thomson, Winston Churchill, Gandhi, Nelson Mandela ve Leonardo da Vinci gibi isimlerden esinlenilerek geliştirilen yapay zekâ botlarının oluşturduğu bir konsey kurduklarını ve küresel çapta vatandaşlık başvurularını kabul etmeye başladıklarını duyurdu.

Satın aldığı adanın yönetimini yapay zekaya bıraktı! Başvurular patladı, uzmanlardan eleştiri yağıyor

Thomson’un açıklamasına göre projeye şimdiye kadar yaklaşık 12 bin kişi ilgi gösterdi. Başvuruda bulunanların bir bölümünü teknoloji meraklıları oluştururken, bazı kişilerin mevcut siyasi sistemlerden duydukları memnuniyetsizlik nedeniyle projeye yöneldiği belirtildi.

Sensay’in yapay zekâ destekli yönetim modelinde, botların öneriler üzerinde tartışıp oylama yaptığı, insanların ise alınan kararları uyguladığı bir sistem öngörülüyor. Thomson, bu model sayesinde insan kaynaklı çıkar ilişkileri ve siyasi etkilerden uzak, daha objektif karar alma süreçlerinin mümkün olabileceğini savundu. Ayrıca ilerleyen dönemde yapay zekânın banka hesapları ve kripto cüzdanları aracılığıyla daha bağımsız hareket edebileceğini ifade etti.

UZMANLARDAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Ancak proje, uzmanların eleştirilerini de beraberinde getirdi. Oxford Üniversitesi Yapay Zekâ Etiği Enstitüsü araştırmacılarından Alondra Nelson, yapay zekâ sistemlerinin hâlâ ciddi hatalar yapabildiğini belirterek, bu tür bir yönetim modelinin demokratik ve güvenilir olup olmadığının tartışmalı olduğunu söyledi.

Thomson ise projenin bir “sosyal deney” olduğunu belirterek, yapay zekânın insanlardan daha kötü kararlar vermeyeceğini savundu. İnsan müdahalesinin sistem açısından en büyük risklerden biri olduğunu ifade eden Thomson, deneyin nasıl sonuçlanacağını kendisinin de merak ettiğini dile getirdi.

Uluslararası hukuk açısından resmi bir ülke olarak tanınması mümkün görünmeyen Sensay Adası, birinci yılının sonunda yapay zekânın yönetim süreçlerindeki rolüne dair tartışmaları alevlendirdi. Destekçileri bu projeyi geleceğin hatasız yönetim modeli olarak görürken, eleştirmenler sistemin etik, güvenlik ve demokrasi açısından ciddi riskler barındırdığı konusunda uyarılarını sürdürüyor.

