Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay'ın kendisi hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. 60 yaşındaki koç, "Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın, benim 3 EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş" dedi.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off'ları çeyrek final ilk maçında Mykonos'u 99-75 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ergin Ataman, Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay'ın saygısız biri olduğunu ve kendi işiyle ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

"ÇOK SAYGISIZSIN"

Yannay'ı tanımadığını belirten Ataman, "Ona şunu söylemek istiyorum; Seni tanımıyorum, belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Sadece kendi takımınla, kendi koçunla ve oyuncularınla ilgilen. Git kendi aldığın sonuçlara bak, bu EuroLeague’deki ilk sezonundu. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok" şeklinde konuştu.

Ergin Ataman

"100 MİLYON EURO BÜTÇEN DE OLSA HİÇBİR ŞEY KAZANAMAZSIN"

Kariyerinde 3 Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu vurgulayan deneyimli koç, "Saygılı olmak gerekiyor, git kendi oyuncuların hakkında konuş. Gelecek sezon için senin bütçen 75 milyon olacakmış, öyle duydum. İyi şanslar. Ancak bu mantaliteyle bütçen 75 değil, 100 milyon bile olsa hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın, benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş" ifadelerini kullandı.

"KÜSTAHÇA"

Ergin Ataman, takımının Avrupa Ligi'nde Valencia ile oynadığı play-off serisindeki 5'inci maçının devre arasında oyuncusu TJ Shorts'u "O sahadayken 4'e 5 hücum ediyoruz" şeklinde eleştirmişti. Hapoel Başkanı Ofer Yannay ise Ataman'ın sözlerini X hesabından paylaşarak, "Saygısız ve küstahça. Bu arada koç Ataman, duyduğuma göre oyuncuların bir koçları olmadığını düşünüyorlar" mesajını yazmıştı.

