Yunan temsilcisi Panathinaikos'un, İspanyol ekibi Valencia'yı ağırladığı EuroLeague play-off üçüncü maçında Ergin Ataman ile Pedro Martinez arasında yaşanan gerginliğin ardından iki koç da diskalifiye edildi.

Basketbol Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Panathinaikos'un Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmada gerginlik yaşandı.

İKİ BAŞANTRENÖR İHRAÇ EDİLDİ

OAKA Altion'da oynanan Panathinaikos-Valencia arasındaki mücadelede iki takımın koçu da diskalifiye edildi.

ATAMAN, MARTİNEZ'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Üçüncü çeyreğin 7. dakikasında Ergin Ataman’ın hakeme tepkisi esnasında Valencia Koçu Pedro Martinez de olaya müdahil olunca iki koç arasına gerginlik yaşandı. Panathinaikos Başantreönürü Ergin Ataman, Martimez’e sert tepki gösterirken koçlar arasındaki olası fiziksel teması hakemler önledi. Öfkeyle Valencia Koçu Pedro Martinez'in üzerine yürüyen Ergin Ataman'ı hakemler ve oyuncusu sakinleştirdi.

Gerginlik anı

TARTIŞMA İLK MAÇTA BAŞLADI

Ergin Ataman’la birlikte ikinci teknik faulü alan Martinez, soyunma odasının yolunu tuttu. Ergin Ataman ve Pedro Martinez arasındaki atışma seriden önce başlamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası