Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında konuk olduğu Zalgiris Kaunas’a 81-78 skorla mağlup oldu ve seride durum 2-1'e geldi. Seride önde olan sarı lacivertliler, dördüncü müsabakayı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaştı.

ZALGIRIS İLK KEZ KAZANDI

Zalgirio Arena'da oynanan müsabakayı 81-78 skorla kazanan Zalgiris, seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

DÖRDÜNCÜ MAÇ 8 MAYIS'TA

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Zalgiris - Fenerbahçe Beko

NORMAL SEZONU 4. BİTİRDİ

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başarmıştı.

DÖRTLÜ FİNAL ATİNA'DA

EuroLeague Final Four 2026, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ve OAKA Altion ev sahipliği yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası