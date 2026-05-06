Fenerbahçe Beko, Litvanya'da Final Four'u erteledi
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında konuk olduğu Zalgiris Kaunas’a 81-78 skorla mağlup oldu ve seride durum 2-1'e geldi. Seride önde olan sarı lacivertliler, dördüncü müsabakayı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.
- Seride önde olan Fenerbahçe Beko, dördüncü maçı kazanması durumunda Final Four'a kalacak.
- Dördüncü maç 8 Mayıs'ta Litvanya'da oynanacak.
- Gerekmesi halinde 5. maç 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.
- Fenerbahçe Beko, normal sezonu 4. sırada bitirmişti.
- EuroLeague Final Four 2026 Atina'da düzenlenecek.
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaştı.
ZALGIRIS İLK KEZ KAZANDI
Zalgirio Arena'da oynanan müsabakayı 81-78 skorla kazanan Zalgiris, seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.
DÖRDÜNCÜ MAÇ 8 MAYIS'TA
Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.
NORMAL SEZONU 4. BİTİRDİ
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti. Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başarmıştı.
DÖRTLÜ FİNAL ATİNA'DA
EuroLeague Final Four 2026, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ve OAKA Altion ev sahipliği yapacak.