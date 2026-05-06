Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım'ın, 200 milyon avroluk transfer bütçesi belirlediği ve en az 5 üst düzey transfer yapmayı hedeflediği belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpte 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

"KİMSE FENERBAHÇE’NİN ÖNÜNDE DURAMAZ"

Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım, "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'a desteğini açıklayan Barış Göktürk

BARIŞ GÖKTÜRK DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Bir diğer başkan adayı Hakan Safi ise adalıktan geri adım atmama kararı aldı.

TRANSFER BÜTÇESİNİ BELİRLEDİ

Sözcü'nün haberine göre; başkan seçilme durumunda kesinin ağzını açacak olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için 200 milyon avroluk transfer bütçesi belirlediği öğrenildi.

EN AZ 5 ÜST DÜZEY TAKVİYE

Yeniden başkan seçilmesi halinde takviye yapılacak bölgeleri de ekipleri ile belirleyen Yıldırım; kaleci, yıldız bir kanat, İki üst düzey defans, yıldız seviyesinde forvet takviyesi planlıyor.



