Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalyan şef Claudio Chinali'yi bakanlıkta ağırlayarak kendisine 'Turkuaz Kart' takdim etti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gastronomi alanında önemli çalışmalara imza atan Chinali'ye başarılar diledi. Turkuaz Kart'ın, Türkiye’nin yüksek nitelikli iş gücünü ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla verildiğini belirtti.

"ÇALIŞMALARDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gastronomi alanında kıymetli çalışmalar ortaya koyan şef Claudio Chinali’yi Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemizin yüksek nitelikli işgücünü ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla verdiğimiz Turkuaz Kart’ı kendilerine teslim ettik. Gastronomi ve kültürel alanda yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum."

TURKUAZ KART NEDİR?

Uluslararası iş gücü politikası kapsamında verilen Turkuaz Kart; yabancıların eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ile Türkiye ekonomisine ve istihdama sağlayacağı katkılar dikkate alınarak veriliyor.

Bu kapsamda başvurusu uygun görülen Claudio Chinali de Türkiye’de gastronomi ve kültürel alanda yapacağı çalışmalar için bu hakka sahip oldu.

