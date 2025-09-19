Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalyan Şef Danilo Zanna'ya "Turkuaz Kart"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.

DANİLO ZANNA DA ORADAYDI

Erdoğan, programda İtalyan şef Danilo Zanna ile bir araya geldi. Programda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Danilo Zanna'ya "Turkuaz Kart"ını teslim etti.

TURKUAZ KART NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın web sitesinde söz konusu kart şu şekilde açıklanıyor:

"Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

- Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

- Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

- Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

- Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara Turkuaz Kart verilebilir.

YABANCI SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR GEÇERLİ OLACAK

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde Turkuaz Kart Yönetmeliği'nin 15'inci madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kart'ta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelmektedir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir. Ayrıca, Turkuaz Kart sahibi yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanabilmektedir. Geçici koruma sağlanan yabancılara Turkuaz Kart verilmemektedir."

İLK KART 2021'DE VERİLMİŞTİ

Öte yandan yabancılara "Turkuaz Kart" verilmesine ilişkin yönetmelik 2017'de Resmi Gazete'de yer almıştı.

İlk "Turkuaz Kart" ise 2021 yılında iş insanı Steven Young'a teslim edilmişti.