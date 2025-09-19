Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kooperatiflere 3 milyar liralık destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.

İlgili Haber Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti disipline sevk etti

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Esnaf ve sanatkar kardeşlerimle yol yürümekten mutluluk duyuyorum. Bu sistem özellikle dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran yerel kalkınmayı destekleyen özgün bir işbirliği modeli. Küçük üretici de girişimci kadında genç çiftçi de kooperatif çatısı altında birdir beraberdir tek başına olduğundan çok daha güçlüdür.

Hırsın, tamahın, fırsatçılığın bir an evvel köşeyi dönmenin dünyada veba gibi yayıldığı bugünlerde köklü geleneğimiz ahiliğin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz.

"TÜRKİYE'DE 62 BİN KOOPERATİF VAR"

Milletimizin imece kültürünün de ete kemiğe büründüğü modern yapıların başına kooperatifler geliyor. Birlikte yönetme, üretme, kazanma felsefesiyle kişinin emeğini kolektif güce dönüştüren adil bir sistemdir. Türkiye'de 62 bin kooperatif bulunuyor. Bunu çok kıymetli bir kazanım olarak gördüğümüzü ifade ediyorum. Ancak AB’de 165 milyonu aşkın kooperatif ortağı ile 250 bin kooperatifler olduğu düşünüldüğünde henüz arzu edilen seviyede olduğumuzu söyleyemeyiz.

Şunun altını çizeyim; Türkiye olarak dinamik bir ticari sisteme sahibiz. İnsanımız üretip satıyor, dünyaya el emeği göz nuru ürünlerini ulaştırmanın mücadelesini veriyor. Birçok alanda kooperatifler yerel kalkınmanın temel aktörleri haline gelmiş durumda.

Kooperatifler artık dünyada da ön plana çıkmış durumda. Yerel üreticiler güvenli bir liman olarak kooperatiflere sığınıyor.

Uluslararası Kooperatif Birliği'nin verilerin göre dünyada 3 milyon kooperatif bulunuyor.

2025 yılının BM tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak duyurulmasından bu nedenlerle memnuniyet duyuyorum.

EYLEM PLANINDA NELER BULUNUYOR?

2025-2029 yıllarını kapsayan yeni planla başaracağız. Eylem planımızın ülkemizi bir adım ileriye götüreceğine inanıyorum. 5 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyet ile bunlara ilişkin performanslardan oluşuyor. Türk kooperatifçiliğinin gelecek 5 yılına kılavuzluk yapacağına inandığım planda emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kooperatiflerin kuruluşunu teşvik etmek, mevcutların ise ticari kapasitelerini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Toplam 110 buçuk milyon liralık hibe desteği verdik. Geçtiğimiz yıl da destek kalemlerinde iki kat artışa gitmiştik. Bu yıl desteği 2,5 katına çıkardık.

Kooperatiflerimizin 2025 yılı başvuru sonuçlarını 22 Eylül'de açıklıyoruz. Kooperatiflerimizden gelen talep üzerine inşallah önümüzdeki sene destek ayırdığımız bütçeyi artıracağız.

Destek programında bir defa faydalanan kooperatiflerimizin 5 sene geçmeden tekrar başvuru yapamaması kuralını 4 yıla indiriyoruz.

TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız.

İhracat desteklerimizden yararlanabilmeniz için de ayrı bir çalışma yürütülüyor.

"MUHALEFETİN ÇABASI İSTİKRARIMIZI DİNAMİTLEMEK"

Engellerin bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmedik. İhracattan istihdama akla gelen her alanda ülkemizi 23 sene önce hayal dahi edilemeyen seviyelere getirdik. Henüz yolun başındayız. Özel sektörümüz bir yandan biz bir yandan Türkiye'yi daha da büyütecek, kalkındıracağız.

Siyasette istikrar, ekonomide güven olduğu müddetçe ülkemizin yolu açıktır. İstikrar ve güven olmadığında çamura saplanan araç gibi patinaj yapmamız kaçınılmazdır. Geçmişte bunu çok yaşadı bu ülke. Ana muhalefetin son 6 aydır bütün çabası ülkemizin 23 yılda ağır bedeller ödeyerek elde ettiği istikrarı dinamitlemektir. Milli markaları hedef gösterdikleri boykot çağrılarından, Batılı kuruluşlara ülkemizi şikayet etmelerine, sokaklarımızı karıştırma gayretlerine kadar bütün yaptıkları sadece bunun içindir.

"KENDİ KAVGALARININ FATURASINI MİLLETE ÖDETMEYİ BAŞARAMADILAR"

Kendileri kriz, kaos içinde... İstiyorlar ki ülkemiz de aynı girdabın içinde debelensin... Her yolu denediler ama başaramadılar. Kendi şahsi ikbal kavgalarının faturasını millete ödetmeyi başaramadılar. bundan sonra da ülkemize zarar veremeyecekler. Kalbi ülkemiz için çarpan tüm kardeşlerimizi Türkiye Yüzyılı hedefleri için dayanışma ruhunu büyütmeye davet ediyorum.

Vatanımızın dört bir ucunda özveriyle çalışan tüm esnaf ve kooperatiflerimize teşekkürlerimi iletiyorum."