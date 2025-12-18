Biri vurdu diğeri kayda aldı! Husumetlisinin aracını hurdaya çevirdi
Kaydet
Tokat'ta husumetli olduğu komşusunun park halindeki aracına pikapla defalarca çarparak büyük hasar veren saldırgan, ifadesinde "kontrolü kaybettim" dedi. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü aracı parçalarken yanındaki kişinin o anları cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Tek arabası hurdaya dönen mağdur Sinan Akbaş, "Tehdit ediliyoruz, kasten yaptılar" diyerek duruma isyan etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR