Tokat'ta husumetli olduğu komşusunun park halindeki aracına pikapla defalarca çarparak büyük hasar veren saldırgan, ifadesinde "kontrolü kaybettim" dedi. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü aracı parçalarken yanındaki kişinin o anları cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Tek arabası hurdaya dönen mağdur Sinan Akbaş, "Tehdit ediliyoruz, kasten yaptılar" diyerek duruma isyan etti.

