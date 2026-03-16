Bursa’nın İznik ilçesinde geçtiğimiz gün bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri “Bu bir kaza değil, âdeta cinayet” dedirtti.

Olay, 12 Mart günü saat 18.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu İznik Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Gökhan A. idaresindeki otomobil, bisikletiyle ilerleyen Derviş Ahmet Fidan’a (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Fidan ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Fidan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bisikletiyle yolun sağından giden Fidan, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla havaya uçtu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan hemen sonra olay yerine vatandaşların yardım için koştuğu görüldü.

Görüntüleri seyredenler “Kaza değil âdeta cinayet” yorumu yaptı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

