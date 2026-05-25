Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trene yönelik dün düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trene yönelik dün düzenlenen intihar saldırısında can kaybı arttı. Pakistanlı kurtarma yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 98 olduğunu bildirdi.

Pakistandaki tren yolu saldırısında bilanço ağırlaştı!

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETMİŞTİ

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Quetta kentinde bomba yüklü bir araç, güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trenin geçişi sırasında infilak etmişti. Yetkililer, patlamanın etkisiyle trenin üç vagonunun raydan çıktığını, iki vagonun ise devrildiğini belirtmişti. Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırıyı üstlenmiş ve intihar saldırısı olarak nitelemişti.

Pakistandaki tren yolu saldırısında bilanço ağırlaştı!

Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti'nin medya ve siyasi işler danışmanı Shahid Rind saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenler arasında üç sınır muhafızının bulunduğunu ve terör unsurlarının hiçbir şekilde müsamaha görmeyeceğini söylemişti.

Pakistandaki tren yolu saldırısında bilanço ağırlaştı!

Bugti'nin durumu bizzat takip ettiği aktaran Rind, Quetta'daki hastanelerde acil durum ilan edildiğini ve tüm sağlık personeli ve çalışanlarının göreve çağrıldığını bildirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası