Pakistan’ın güneybatısındaki Beluçistan eyaletinde terör saldırısı meydana geldi. 20'den fazla ölü var.

Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde demir yolu hattında askeri personeli ve ailelerini taşıyan bir yolcu trenine patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Yaklaşık 70 kilogramlık bomba düzeneğiyle gerçekleştirilen feci patlamada, ilk belirlemelere göre aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu en az 24 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi ise ağır yaralandı.

Kentte acil durum ilan edilirken, bölgeden ayrılmayı savunan terör örgütü Beluçistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıyı resmen üstlendi.

Kardeş ülkede demir yolu hattında terör saldırısı! 20'den fazla ölü var

BAYRAM İZNİNE GİDEN ASKERLER HEDEF ALINDI: 70 KİLOLUK BOMBA İNFİLAK ETTİ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre katliam, yerel saatle sabah 08.05 sularında Ketta kentinin askeri kışla Cantonment bölgesine yakın bir sinyalizasyon noktasında meydana geldi. Ketta'dan kalkıp Peşaver'e doğru hareket eden ve yaklaşan bayram tatili nedeniyle memleketlerine dönen çok sayıda askeri personeli ve ailelerini taşıyan Jaffar Express ek shuttle treni, Chaman Phatak istasyonunu geçtiği sırada hedef alındı.

Yalnız hareket ettiği değerlendirilen bir intihar saldırganı, içinde 70 kilogramdan fazla askeri mühimmat ve patlayıcı bulunan aracını doğrudan hareket halindeki tren vagonlarından birine çarparak havaya uçurdu.

VAGONLAR RAYDAN ÇIKTI, ÇEVRE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamanın etkisiyle trenin çok sayıda vagonu raydan çıkarak ters dönerken, iki vagon alevler içinde kaldı. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin sevk edilmesinin hemen ardından bölgeden yoğun silah sesleri yükseldi.

İlk incelemelerde tren hattına yakın onlarca ev, dükkan ve park halindeki en az 10 sivil aracın tamamen hurdaya döndüğü aktarıldı. Ölü ve yaralıların arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, Ketta Devlet Hastanesi ve bölgedeki askeri hastanede "kırmızı alarm" verilerek tüm cerrahlar acil göreve çağrıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ BLA ÜSTLENDİ: ASKERİ SEVKİYATI VURDUK

Saldırının ardından yerel medyaya yazılı bir bildiri gönderen ayrılıkçı terör örgütü Beluçistan Kurtuluş Ordusu (BLA), sabotajı ve intihar eylemini kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul etti. Örgüt, özellikle son dönemde Pakistan ordusunun bölgedeki doğal kaynakları koruma bahanesiyle yürüttüğü operasyonlara misilleme olarak doğrudan askeri personeli taşıyan tren vagonunu hedef aldıklarını iddia etti.

BLA, geçtiğimiz yıl da yine aynı hat üzerinde seyreden Jaffar Express trenini Bolan Geçidi'nde rehin alarak 30 saatlik bir krize neden olmuştu.

