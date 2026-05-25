28 Şubat’ta gerçekleşen İsrail-ABD ortak operasyonunun ardından babası Ali Hamaney’in yerine tahta oturan ancak bugüne kadar kamuoyuna tek bir fotoğraf dahi vermeyen İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin gizem perdesi nihayet aralandı. Pentagon’un "Uzuvları ampute edildi, durumu kritik" yönündeki istihbarat iddialarına Tahran’dan ilk kez resmi cevap geldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth başta olmak üzere medyanın "Mücteba Hamaney sakat kaldı" spekülasyonlarınacevap verdi.

Dini liderin 28 Şubat günü yerel saatle tam 13.00 sıralarında ismi gizli tutulan bir hastaneye getirildiğini açıklayan Sözcü Kermanpour, ilk müdahale anını şöyle açıkladı:

"Dini liderimiz Mücteba Hamaney, saldırının ardından yaralı diğer bazı şahıslarla birlikte derhal ameliyathaneye alındı. Yapılan tetkiklerde, yüz, kafa ve bacak bölgelerinde oluşan yüzeysel yaralanmalar dışında ne bir uzuv kaybı ne de herhangi bir ciddi hayati tehlikeye yol açacak tıbbi problem saptanmamıştır."

"BİR İKİ DİKİŞ DIŞINDA ÖZEL BİR İŞLEM GEREKMEDİ"

Hamaney'in sağlık raporunun detaylarını paylaşmaya devam eden Kermanpour, yaraların tamamen hafif nitelikte olduğuna dikkat çekti:

"Ben bir tıp doktoru olarak kendisinin hastaneye getirildiği andaki durumunu hiçbir şekilde 'ciddi yaralanma' kategorisinde değerlendirmedim. Vücudundaki sıyrık ve yaralara yapılan bir iki dikişlik müdahale dışında hiçbir özel operasyon veya cerrahi işlem gerekmemiştir. Sağlığı son derece yerindedir."

NELER OLMUŞTU?

28 Şubat 2026'da İsrail ve ABD'nin Tahran'daki stratejik komuta merkezlerine yönelik hava harekatıyla başlamıştı. Bu büyük saldırıda İran'ın uzun yıllardır iktidarda olan dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmiş, yerine ise kapalı kapılar ardında jet hızıyla oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti.

Ancak Mücteba Hamaney'in göreve geldikten sonra hiçbir resmi kabulde görüntü vermemesi ve televizyon karşısına çıkmaması, Mart ayında ABD Savunma Bakanlığı tarafından "Hamaney hayatta ama ağır yaralı, uzuvları kesildi" iddialarının ortaya atılmasına zemin hazırlamıştı.

