Karaman’da hafif ticari aracın üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Ahi Evran Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta yaşanan ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada, çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Nafiz A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

