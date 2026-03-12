Trabzonspor'da 11 Mart 2025 tarihinde göreve getirilen Fatih Tekke, 45 maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 31 karşılaşmada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alan Tekke, bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu.

Trabzonspor ile 11 Mart 2025'te sözleşme imzalayan Fatih Tekke, bir yıllık görev süresini geride bıraktı. Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki hocanın yönetiminde çıktığı 45 resmi maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı.

Fatih Tekke

Bordo-mavililer, deneyimli çalıştırıçı ile özellikle bu sezon aldığı sonuçlarla üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Trabzonspor, 2025-2026'da Tekke yönetiminde çıktığı 31 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti ve bu performansıyla 2.13 puan ortalamasına imza attı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 48 yaşındaki teknik adam, 1 yıllık süreçte ulaştığı 2.02 genel puan ortalamasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 25 hafta sonunda 54 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

DERBİ GALİBİYETİ GELMEDİ

Trabzonspor, çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda da mücadelesini sürdürürken; Fatih Tekke için başarılı geçen bir yılda en önemli eksik olarak bir derbi galibiyetinin gelmemesi oldu.

