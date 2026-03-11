SPOR SERVİSİ
Türkiye Kupası'nda kura günü: Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kupada çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları etabının tamamlanmasının ardından çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor. Saat 14.00'te başlayan kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılıyor.
Grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler, çeyrek finalde eşleşemeyecek. Kupada çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Seri başı olanlar
Galatasaray
Samsunspor
Beşiktaş
Konyaspor
Seri başı olmayanlar
Trabzonspor
Alanyaspor
Gençlerbirliği
Fenerbahçe
Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak.
