Türkiye Kupası B Grubu dördüncü ve son haftasında Bodrum FK ile Iğdır FK takımlarının karşılaştığı maçta futbolculara ırkçılık yaptığı tespit edilen taraftar, güvenlik ekipleri tarafından stadyumdan çıkarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu dördüncü haftasında Bodrum Futbol Kulübü'nün Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk ettiği müsabakada Türk futbolunda görülmemiş bir olay yaşandı.

TARAFTAR STADYUMDAN ÇIKARILDI

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 37. dakikasında oyun durdu ve iki takım oyuncuları bir taraftarı işaret ederek sahadan çıkarılmasını istedi. Iğdırsporlu Bacuna'ya ırkçılık yaptığı tespit edilen bir taraftar, güvenlik ekipleri tarafından stadyumdan çıkarıldı.

LEANDRO BACUNA'YA DESTEK

Olay sonrasında her iki takım oyuncularının, Iğdırspor'un Curaçao asıllı Hollandalı futbolcusu Leandro Bacuna'ya destek verdiği belirtildi.

