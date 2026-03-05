Çekmeköy'deki okulunda 17 yaşındaki öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik toprağa verildi. Amcası Necati Çelik, saldırganın şizofren olduğunu, 1 senedir uzaklaştırma kararı olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda, 17 yaşındaki F.S.B. isimli öğrenci, öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile bir arkadaşını bıçakla hedef aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öğretmenin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verilirken, ailesi taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.

Fatma Nur öğretmenin ailesi acı detayları anlattı

"13 YILDIR AYNI OKULDAYDI"

Fatma Nur Çelik'in amcası Necati Çelik, "Elimizde doğup büyüdü. Çok yetenekli, çok güzel sesi olan, mesleğine çok bağlı müthiş bir insandı. Ankara'da biyoloji okudu. Öğretmenliğe karar verdi. Bu işe müthiş hayallerle başladı. Okulunda sevilen, iyi bir öğretmendi. 13 senedir aynı okuldaydı. Çok acı, hüzünlü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin.

EKMEK BIÇAĞIYLA KATLETMİŞ

Olayı gerçekleştiren şahıs öğrencisiymiş ama çocuk rahatsızmış, şizofren hastasıymış. Zaten okuldan 1 senedir uzaklaştırması varmış. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatıyormuş artık babasının bir ihmali mi diyeyim imzasıyla hastaneden çıkarmışlar.

Burada soruşturulması gereken çok şey var. Uzaklaştırması olan bir çocuk elinde bıçakla okula neden ve nasıl alındı. Bu olayı ekmek bıçağıyla gerçekleştirmiş. Gencecik, hayat dolu bir kadındı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

