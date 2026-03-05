İstanbul Çekmeköy'de bir öğrencinin, öğretmenini öldürdüğü okul için yeni bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı okula, öldürülen öğretmenin isminin verileceğini duyurarak "Fatma Nur Çelik öğretmenimizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

MEB'DEN YENİ AÇIKLAMA

Çelik gözyaşları içinde defnedilirken Milli Eğitim Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "2 Mart 2026 tarihinde, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in acı kaybı, başta maarif ailemiz olmak üzere aziz milletimizin her ferdini derinden yaralamıştır.

"ADINI, OKULUNDA YAŞATACAĞIZ"

Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal "öğretmenlik" mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik Öğretmen'imiz, yalnız bu ortak acının değil; bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır. Bu vesileyle Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik Öğretmen'imizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır.

Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik Öğretmen'imizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir.



Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır.

İsmi, ülkemizin yarınlarının filizleneceği "Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"nde ölümsüzleşen merhum öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.



Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegâne kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

