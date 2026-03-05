Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, kentte ikamet eden ve ilk defa evlenecek çiftlere 3 yıl süreyle aylık 5 bin TL kira desteği başvuruları başladı. İşte başvuru şartları ve detaylar.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak aile kurumunu güçlendirmeye ve gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu kapsamda hayata geçirilen örnek projelerin önemine dikkati çekti.

AYDA 5 BİN TL VERİLECEK

Başkan Altay, gençlerin huzur içinde yuvalarını kurmalarına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "İl sınırlarımız içerisinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa evlenecek çiftlerimize 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira, toplamda 180 bin lira kira desteği sağlayacağız. Ayrıca destek süreci içerisinde bebek sahibi olan çiftlerimize, verilen kira desteğine yüzde 25 ek destek uygulayacağız. Aile kurumunu güçlendirmek, toplumumuzun geleceğini güçlendirmektir. Aileyi güçlendiren sosyal belediyecilik anlayışımızla gençlerimizin mutlu ve huzurlu yuvalar kurması için her zaman yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla hayata geçirilen destekten faydalanmak için başvuru ekranına ve detaylı bilgiye "https://ailetoplum.konya.bel.tr" adresinden ulaşabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

● Ailelerin Konya il mülki sınırları içinde ikamet etmesi.

● 01.01.2026 tarihi ve sonrasında çiftlerden birinin ilk evliliğini yapmış olması.

● Hane gelirinin Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Yönetmeliğindeki dar gelirli aile tanımı kapsamında yer alması.

● Çiftlere ait üzerlerinde herhangi bir gayrimenkul ve 20 yaşından küçük araç bulunmaması

●Çiftlerden herhangi birinin ilk evliliğinin olması.

● Çiftlerin evliliklerinin resmi veya gayri resmi sona ermesi itibariyle ödemeler sona erdirilir.



