Amasya’da 10 gün önce anne olan 37 yaşındaki Nurhayat Usta, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti. Devlet korumasındaki çocukların bulunduğu çocuk evinde bakım personeli olarak görev yapan genç kadının ölümü yakınlarını kahretti.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Bahar Evra adını verdiği bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki Nurhayat Usta, bu sabah evinde kalp krizi geçirdi.

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Annesinin haber vermesi üzerine eve gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Devlet koruması altındaki çocukların bulunduğu çocuk evinde bakım personeli olarak görev yapan Usta, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Derebaşalan köyünde defnedilecek.

Nurhayat Usta’nın kahreden sonu… Geride 10 günlük yetim bebek bıraktı

Taziye mesajı yayınlayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Geçirdiği personelimiz Nurhayat Usta'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

