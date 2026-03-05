Oğuzhan Uğur'un popüler programı "Mevzular Açık Mikrofon"a New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani konuk oluyor. Çekimleri New York'ta yapılacak program kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Zohran Mamdani'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

ZOHRAN MAMDANİ MEVZULAR AÇIK MİKROFON PROGRAMINA KONUK OLUYOR

“Mevzular Açık Mikrofon” programının yeni bölümünde Zohran Mamdani konuk olacak. Yapılan açıklamaya göre programın çekimleri New York’ta gerçekleştirilecek. Uğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Mevzular Açık Mikrofon New York şehrinin ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi konuk ediyor. Detaylı bilgi yakında. (Çekim New York şehrinde gerçekleşecektir.)" açıklamasını yaptı. Programa izleyici olarak katılmak isteyenler tarih ve katılım bilgilerini yakından takip ediyor.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Zohran Kwame Mamdani, 18 Ekim 1991’de Uganda’nın başkenti Kampala’da doğdu. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Mamdani, eğitim hayatının büyük bölümünü New York’ta tamamladı. Hem Afrika hem Güney Asya kökenli bir aileden gelen Mamdani, doğduğu ülke ve kültürel geçmişi nedeniyle ABD siyasetinde çok kültürlü profiliyle öne çıkan bir isim. Küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Mamdani, eğitim hayatını New York’ta sürdürdü.

Demokrat Parti çizgisinde siyaset yapan Mamdani, 2021 yılından itibaren New York Eyalet Meclisi’nde Queens merkezli 36. bölgenin temsilcisi olarak görev yaptı. Konut politikaları, toplu taşıma ve sosyal programlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

2025 seçimleri sürecinde ücretsiz şehir içi otobüsler, kamusal çocuk bakımı, kira artışlarının sınırlandırılması, belediyeye ait marketler kurulması ve uygun fiyatlı sosyal konut projeleri gibi vaatleri ön plana çıktı. Kampanya döneminde Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi ilerici siyasetçilerden aldığı destek dikkat çekti. New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

