Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını tırmandırması turizm sektöründe maliyet krizini tetikledi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, artan ulaşım maliyetlerine karşı o desteğin acilen geri gelmesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, birlik tarafından yapılan açıklamada Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki gerilim nedeniyle sivil havacılık faaliyetlerinin durdurulduğunu belirten Bağlıkaya, bu nedenle bazı Orta Doğu ülkelerinden Türkiye’ye yönelik turizm hareketinin geçici olarak durduğunu ifade etti. Buna karşın Türkiye hava sahasının dünyanın farklı noktalarından gelen uçuşlara açık olduğunu vurguladı.

Gerek Avrupa'dan gerekse de dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye gelen ve tatillerini sürdüren yabancı konuklar açısından da herhangi bir sorun bulunmadığının altını çizen Bağlıkaya, "Türkiye, çevre ülkelerde yaşanan çatışma ve savaşlara rağmen her zaman güvenli bir ülke olarak kalabilmeyi başarabilmiş, gelen ziyaretçilerin huzurla tatil yapabildikleri bir destinasyon olmuştur." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE TALEP VAR

Almanya'da düzenlenen Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda gerçekleştirdikleri görüşmelerde de bu anlamda farklı ülkelerden turizm sektör temsilcilerinin Türkiye'ye duydukları güveni çok net bir şekilde gözlemlediklerini anlatan Bağlıkaya, böylesi süreçlerde savaşın oluşturduğu tedirginlik nedeniyle ilk etapta rezervasyon taleplerinde bir yavaşlama görülmesinin olağan bir durum olduğunu kaydetti.

Bağlıkaya, ITB Berlin'deki temas ve izlenimleri çerçevesinde genel olarak Türkiye'ye yönelik yaz dönemi taleplerinin iyi seyrettiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Her şeyden önce temennimiz daha fazla can kaybı yaşanmadan bir an önce barışın tesis edilmesi ve hayatın olağan akışına geri dönmesi. Şu da bir gerçek ki, savaş nedeniyle küresel ölçekte petrol fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Savaşın uzaması petrol fiyatlarındaki artışın devam edeceği anlamına gelir ki, bu da turizm sektörünü özellikle ulaşım konusundaki maliyetler noktasında zorlayacaktır. Dolayısıyla savaşın uzaması durumunda, geçtiğimiz yıllarda kriz süreçlerinde uygulanan uçak yakıt desteği, kruvaziyer desteği gibi teşvik ve desteklerin yeniden hayata geçirilmesi, turizm hareketlerinin devamlılığını sağlamak için önemli bir adım olabilir."

