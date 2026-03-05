Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sürdürdüğü saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı "Diplomasinin devreye alınması için çalışıyoruz. Uzayan çatışma bölgeyi zora sokabilir" dedi.

ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a başlattığı saldırılar 6.günde de sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış sağlanması adına önemli diplomatik temaslarda bulunmuştu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı, daha sonra Birleşik Krallık ve Kuveyt liderleri, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim

MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı son olarak da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüştü. Kritik telefon görüşmesine dair açıklama yapan İletişim Başkanlığı, görüşmede liderlerin Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığını belirtti.

“BARIŞ ODAKLI TEMASLAR SÜRECEK”

Açıklamada şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız görüşmede Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.

KİMLERLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın ayrıca Birleşik Krallık ve Kuveyt liderleri ile de görüştüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump

Kritik görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran ise "Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı” demişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

Erdoğan, sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede is Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele almıştı.

