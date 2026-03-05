Ramazan Bayramı için az bir zaman kala bayramdan bir gün öncesi olan 19 Mart Perşembe günü yarım gün mü, resmi tatil mi merak ediliyor. Resmi tatil takvimi ve bayram tarihleri de çalışanlar tarafından araştırılıyor.

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramın son günü ise 22 Mart Pazar günü idrak edilicek. Peki, bayramdan 1 gün önce 19 Mart perşembe yarım gün mü, resmi tatil mi?

19 MART PERŞEMBE YARIM GÜN MÜ?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlarken, bayram öncesi 19 Mart Perşembe gününün yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. 19 Mart Perşembe günü resmi tatilin iş gününe denk gelen kısmı nedeniyle çalışanlar ve bazı kurumlar için yarım gün olacak. Bayram tatili ile beraber 3,5 günlük resmi tatil söz konusu olacak.

19 Mart perşembe yarım gün mü, resmi tatil mi? 2026 Ramazan Bayramı tarihi ve resmi tatil takvimi

19 MART PERŞEMBE RESMİ TATİL Mİ?

19 Mart Perşembe resmi tatil kapsamında yarım gün olarak geçecek. 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde Ramazan Bayramı tam gün tatil olurken, 19 Mart bayram öncesi yarım gün tatil olacak.

19 Mart perşembe yarım gün mü, resmi tatil mi? 2026 Ramazan Bayramı tarihi ve resmi tatil takvimi

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tatil Tarih Süresi Gün 2026 Yılbaşı Tatili 1 Ocak 2026 1 gün Perşembe Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 – 22 Mart 2026 3.5 gün (Arefe ile) Perşembe (Arefe), Cuma, Cumartesi, Pazar 23 Nisan 23 Nisan 2026 1 gün Perşembe İşçi Bayramı 1 Mayıs 2026 1 gün Cuma Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2026 1 gün Salı Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 - 30 Mayıs 2026 4.5 gün (Arefe ile) Salı (Arefe), Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2026 1 gün Çarşamba Zafer Bayramı 30 Ağustos 2026 1 gün Pazar Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2026 1 gün Perşembe

Haberle İlgili Daha Fazlası