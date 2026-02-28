ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken İran da Orta Doğu'daki ABD üslerine misilleme saldırıları yapıyor. Bölgedeki gerilim devam ederken diplomasi trafiği de sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı. Sözcü, Trump'ın ayrıca Birleşik Krallık ve Kuveyt liderleri ile de görüştüğünü bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın ayrıca Birleşik Krallık ve Kuveyt liderleri ile de görüştüğünü bildirdi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

Kritik görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran da açıklama yaptı. X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." dedi.

MASADA İRAN KONUSU VARDI

İletişim Başkanı Duran, kritik görüşmeye ilişkin "Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı." ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı. İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

