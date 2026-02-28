ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları takip ettiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Trump'ın saldırıları takip ettiği yerin Mar-a-Lago’danki malikanesinde inşa edilen operasyon odası olduğu belirtildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik başlatılan saldırıları takip ettiği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Trump'ın ekibi ile beraber saldırıları takip ettiği yerin Mar-a-Lago’danki malikanesinde inşa edilen operasyon odası olduğu ifade edildi.

Trump, İran saldırısını böyle takip etti! 'Hamaney'in cansız bedeni gösterildi' iddiası

"HAMANEY ÖLDÜ"

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” ifadelerini kullandı.

Trump mesajında şu sözlere yer verdi:

Hamaney, istihbarat ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın çalışarak, ne onun ne de onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Bu, İran halkının ülkelerini geri alması için en büyük fırsattır.

Birçok IRGC, askerî, güvenlik ve polis gücü artık savaşmak istemiyor ve dokunulmazlık arıyor.

Ağır ve nokta atışı bombardıman, Orta Doğu ve dünya genelinde barış sağlanana kadar, gerektiği sürece kesintisiz olarak devam edecektir.

"NETANYAHU'YA GÖRÜNTÜSÜ GÖSTERİLDİ"

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.



