TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da ABD ve İran arasında bir süredir devam eden jeopolitik gerilimler, bugün sıcak çatışmaya dönüştü. ABD ve İsrail’in İran’a saldırı başlatmasının ardından, çatışmaların iç piyasalara etkileri de dikkatle takip edilecek.

Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikalar aylardır TL’ye destek olurken, bu süreçte döviz kurlarında da stabil görünüm tesis edilmişti.

OPERASYON SINIRLI KALIRSA…

Piyasalarda döviz kurlarının haftaya nasıl başlangıç yapacağı merakla bekleniyor. Ekonomist Fatih Keresteci, Yatırım Finansman kanalında yaptığı açıklamada, “Geniş kapsamlı bir saldırı petrol fiyatlarını yukarı çekecek, bu da ABD'deki tüketicinin akaryakıt maliyetini artıracaktır. Seçmenin oy verme güdüsü satın alma gücüyle doğrudan ilişkili olduğu için, bu durum ABD Başkanı Trump için bir dezavantaj. Dolayısıyla operasyon kısa vadeli ve sınırlı kalabilir” değerlendirmesinde bulundu.

DOLARA ETKİLERİ

Merkez Bankası'nın döviz kurunu belirli bir istikrarda tutabileceğini kanıtladığını ve mevcut şartlar altında kurda bir patlama beklemediğini aktaran Fatih Keresteci, “Yaklaşık 7 aydır dolar/TL kuru aylık bazda %1,1 ile %1,2 arasında bir artış kaydediyor. Bu kur senaryosunu bozabilecek durumlar, ancak ABD ile yaşanabilecek ciddi gerginlikler gibi uç senaryolar olabilir” beklentisini dile getirdi.

Bu arada dolar bu hafta 43,94 TL seviyesinden kapanış yapmıştı.

ŞİRKETLERİN DÖVİZ AÇIĞI

Bu arada Türkiye’deki şirketlerin döviz açığı 188 milyar doların üzerine çıkarak son 7 yılın zirvesine ulaştı. Şirketler, son yılarda döviz kurlarındaki stabil görünümden destek alarak yabancı para varlıklarını azalttı ve yükümlülüklerini kurallar dahilinde artırdı.

Daha önemli bir gösterge olan vadesine bir yıldan az kalmış açık pozisyonlar ise 12 milyar dolar civarında seyrediyor ve bu rakam piyasa için bir risk teşkil etmiyor.

BORSAYA ETKİLERİ

Peninsula Finans Yönetici Direktörü Fatih Keresteci, Türkiye'nin geçen seneye göre daha güçlü bir ekonomik pozisyonda olduğunu, bu sebeple borsadaki muhtemel negatif etkilerin, geçen senenin aksine daha kısa soluklu ve geçici olabileceği görüşünü de dile getirdi.

Fatih Keresteci, “Türkiye bir enerji ithalatçısı olduğu ve dezenflasyon programı uyguladığı için, petrol fiyatlarındaki olası bir yükseliş programı negatif etkileyebilir” uyarısında da bulundu.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-1,55 değer kaybederek 13.717 puandan kapanış yaptı. Cenevre müzakerelerinden netice çıkmaması üzerinde cuma günü borsada satış baskısı öne çıkmıştı. Analistler, borsada ilk desteğin 13.400 seviyesinde bulunduğunu belirterek, bu seviyenin aşağı kırılması halinde 12.800’e varabilecek düşüşlerin yaşanabileceğini uyarısında bulunuyor.

Ancak Türkiye piyasalarının potansiyeline de dikkat çeken analistler, muhtemel düşüşlerin uzun vadede fırsatları da beraberinde getirebileceği görüşünü savunuyor.

BU SEKTÖRLERE DİKKAT

Analistler petrol ve altın fiyatlarındaki muhtemel hareketliliğin petrokimya ve madencilik sektör hisselerine pozitif yansıyabileceğini, asıl etkinin ise savunma sanayi hisselerinde görülebileceğini aktarıyor.

Bununla birlikte havacılık sektör hisselerinin, uçuşlardaki iptaller sebebiyle olumsuz etkilenebileceği ve likit bankacılık hisselerinde de riskten kaçış eğiliminin gözlenebileceğini ifade ediyor.

